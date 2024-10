SPÖ im Regierungspoker: Herausforderungen statt Forderungen

Gemessen daran, dass die Koalitionsgespräche erst gar nicht richtig begonnen haben, wirkte der Auftritt durchaus selbstbewusst: Mit „klaren Forderungen“ (Zitat: SPÖ-Aussendung) für die anstehenden Verhandlungen mit der ÖVP traten am Montag Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser und sein Landsmann, der stv. Klubchef Philip Kucher, in Klagenfurt vor die Medien.

Konkret geht es um fünf Punkte: leistbares Leben, klare Richtlinien bei der Migration auf Basis des Kaiser-Doskozil-Papiers der SPÖ sowie Gesundheit, Bildung und Klimaschutz.

"Große Lösungen nötig"

Wollte hier die SPÖ ihrem möglichen Koalitionspartner bereits vor dem Start der Verhandlungen öffentlich ausrichten, wohin die Reise gehen soll? So sei der Auftritt keineswegs zu verstehen, betont am Dienstag ein Sprecher von Kucher: „Bei den Punkten handelt es sich um Forderungen im Sinne von Herausforderungen, für die große Lösungen notwendig sind.“ Dass solche erforderlich seien, sei auch das Ergebnis des ersten Sondierungsgesprächs mit den Türkisen in der vergangenen Woche gewesen.

Die Nachwahlbefragungen hätten ergeben, dass genau diese Themen der Bevölkerung wichtig sind. Dies betont man auch in der Bundes-SPÖ, wo man versichert, dass der Medientermin mit ihr abgestimmt gewesen sei.