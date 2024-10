Wie das Verhandlerteam von Karl Nehammer tickt

Minister, Staatssekretär, Chef des Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer, Präsident des Generalrats in der Nationalbank – lang ist die Liste der Spitzenfunktionen, die Harald Mahrer schon bekleidete. Manche davon gleichzeitig, was ihm die Kritik des „Multifunktionärs“ einbrachte. Ein Image, das der Wiener bis heute nicht mehr loswurde.

Neben ihrer juristischen Karriere, die sie bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führte, startete ihre Polit-Laufbahn als ÖVP-Gemeinderätin in Henndorf am Wallersee. 2017 wurde die im ÖAAB verankerte 43-Jährige, die ein Faible für Astrologie hat und sehr umtriebig in den Sozialen Medien ist, Staatssekretärin im Innenministerium. Nach einem kurzen Zwischenspiel im EU-Parlament stieg sie 2020 zur Bundesministerin für EU und Verfassung auf.

Christian Stocker: Scharfmacher gegen Kickl

Der 64-jährige Rechtsanwalt aus Niederösterreich hatte in den vergangenen Monaten als ÖVP-Generalsekretär vor allem die Aufgabe, die FPÖ und Herbert Kickl als regierungsunfähig und als Gefahr für die Republik darzustellen. Was nicht einer gewissen Pikanterie entbehren würde, sollte es zu Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP kommen.