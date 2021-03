Nationalisten und EU-Feinde: Rumäniens neue Rechte

„Wir wollen nur eine Zukunft und nicht von Deutschland und Frankreich kontrolliert werden“, sagt er. Als klaren Partner sieht er die rechte polnische PIS-Partei.

AUR punktet bei der Diaspora. Seit Jahren kämpft Rumänien mit Abwanderung: Mehr als 20 Prozent der arbeitenden Bevölkerung lebt im Ausland, ist im Pflegebereich, in der Landwirtschaft oder der Baubranche tätig. Rumänen in Spanien, Italien oder Frankreich spielten bereits bei früheren Wahlen eine wichtige Rolle. Nun konnte AUR bei ihnen punkten, und zwar nicht nur, weil die Partei die Diaspora in ihre Wahlkampfslogans inkludierte.

Die Kirche macht Werbung

„Viele der im Ausland lebenden Rumänen leben isoliert. Sie sind nicht Teil der Gesellschaft. Ein wichtiger sozialer Treffpunkt ist deshalb die rumänisch orthodoxe Kirche, die wiederum AUR stark unterstützt“, sagt Sorin Ionita, Politologe in Bukarest.

Einen anderen Grund sieht der Experte in den vielen Korruptionsfällen in der Regierung und vor allem innerhalb der sozialdemokratischen Partei (PSD). Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft haben in den vergangenen Jahren immer wieder zu Großkundgebungen geführt.

Plötzlich Platz für Rechte

„Jene, die in Rumänien gegen Korruption sind, sind eigentlich pro-europäisch. AUR hat auch aus diesem Wählerpool Stimmen gewonnen“, so Ionita. „Normalerweise gibt es in Rumänien keinen Platz, um eine neue rechte Partei zu etablieren. Die Sozialdemokraten sind üblicherweise die Hardliner. Aber im vergangenen Jahr war die PSD in ihrem Wahlkampf sehr zurückhaltend. Und das hat AUR ausgenutzt.“ Ob AUR langfristig tatsächlich den proeuropäischen Kurs des Landes ändert, lässt sich laut Ionita noch nicht absehen. „Zumindest gehe ich davon aus, dass AUR in der EU keine guten politischen Kontakte hat.“