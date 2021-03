Ruppiger Abgang aus der EVP - ganz im Orbán-Stil

Schwächen zu zeigen, gehört nicht zum robusten politischen Stil eines Viktor Orbán. Und so trat Ungarns rechts-nationalistischer Premier am Mittwoch die Flucht nach vorne an:

„Ich informiere Sie hiermit, dass die Fidesz-Europaabgeordneten ihre Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion beenden“, informierte Orbán den Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, in einem Brief.

Unmittelbar davor hatte die Fraktion der Bürgerlichen im EU-Parlament eine neue Geschäftsordnung beschlossen. Diese hätte es der EVP-Fraktion erstmals ermöglicht, Schritte für einen Rauswurf ihres ungarischen Problemmitgliedes zu setzen. Dem kam Orbán zuvor – und beendete damit ein schon fast zehnjähriges Beziehungsdrama zwischen EVP-Fraktion und der Orbán-Truppe.

In der Parteienfamilie der EVP ist die Mitgliedschaft des Fidesz bereits seit zwei Jahren suspendiert.