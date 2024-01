Griechischer Öltanker beim Oman gekapert: Am Weg Richtung Iran

Der Iran hat laut einem Bericht der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim einen "US-Öltanker" im Golf von Oman beschlagnahmt. Grundlage sei eine Anweisung der iranischen Justiz gewesen, meldet die Agentur. Der tanker soll sich in griechischem Besitz befinden und ist nach Angaben der britischen Marinebehörde UKMTO in den Gewässern 50 Seemeilen östlich von Oman gekapert worden. Bewaffnete hätten das unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrenden Schiff geentert, danach habe es offenbar Kurs auf den Iran genommen, teilte UKMTO am Donnerstag mit.

Die auf Sicherheit auf See spezialisierte britische Firma Ambrey erklärte, das Ortungssystem des Tankers sei ausgeschaltet worden, als er in Richtung des iranischen Hafens Bandar e-Jask an der Nordküste des Golfes von Oman unterwegs war. Der Tanker war im irakischen Hafen Basra beladen worden und war unterwegs zum türkischen Hafen Aliaga an der Westküste der Türkei.

