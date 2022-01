Warum es 2021 die wenigsten Piraten-Überfälle seit 28 Jahren gab

Trotzdem bleibt der Golf von Guinea für Handelsschiffe die gefährlichste Region der Welt. Zwar kam es anderswo inzwischen zu mehr Angriffen, allerdings wurden nirgendwo sonst im vergangenen Jahr Menschen entführt. Im Golf von Guinea waren es alleine 57 Besatzungsmitglieder.

Sieht man sich die Zahlen im Detail an, so wird klar, dass Piraten trotz der meist schlechten Ausrüstung enorm erfolgreich sind: Bei den 132 Angriffen im Vorjahr gelangten die Täter in 88 Prozent der Fälle an Bord.