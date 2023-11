Krieg in Nahost: China unterstützt Zwei-Staaten-Lösung

"Humanitäre Katastrophe" in Gaza befürchtet

"Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Situation im Gazastreifen schnell abzukühlen und den Frieden im Nahen Osten so schnell wie möglich wiederherzustellen", rief Wang am Montag in seiner Eröffnungsrede vor dem Treffen die Vertreter der teilnehmenden muslimischen Staaten und der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Zusammenarbeit auf.

"In Gaza bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an", sagte Wang. Die Situation in dem von der militanten Hamas-Organisation kontrollierten Palästinensergebiet betreffe "alle Länder der Welt". Die internationale Gemeinschaft müsse "dringend handeln und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung dieser Tragödie zu verhindern".

Der chinesische Außenminister verwies gegenüber den Spitzendiplomaten auf die Haltung seines Landes im Nahostkonflikt. Peking sei "ein guter Freund und Bruder der arabischen und muslimischen Länder". Zugleich unterstrich Wang: "China steht in diesem Konflikt fest auf der Seite der Gerechtigkeit und Fairness."

