Weitere Geiseln sollen freikommen, Israel erhält Namensliste

Die israelischen Geiseln wurden über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten und dann nach Israel gebracht. Es handelte es sich um vier kleinere Kinder und ihre Mütter und fünf ältere Frauen. Auch zehn thailändische Landarbeiter und ein Philippiner kamen frei. Nach ersten Untersuchungen sind die Geiseln den Gesundheitsbehörden zufolge körperlich in guter Verfassung.

Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass während der zunächst viertägigen Feuerpause insgesamt 50 Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freikommen. Die Freilassung der Thailänder war einem Insider zufolge nicht Teil der Waffenruhe-Vereinbarung, sondern wurde unabhängig davon ausgehandelt - ebenfalls unter Vermittlung Katars sowie Ägyptens. Nach Angaben der thailändischen Regierung befinden sich noch 20 Thailänder in den Händen der Hamas. In Israel arbeiten rund 30.000 Thailänder, viele davon in der Landwirtschaft.