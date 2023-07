Nachwahl: Britische Konservative verlieren zwei Sitze

Die regierende Konservative Partei in Gro├čbritannien hat bei Nachwahlen f├╝r das Unterhaus in zwei Wahlbezirken Mandate verloren, konnte sich in einem dritten Wahlbezirk aber knapp halten.

Die konservativen Tories konnten den Wahlkreis des ehemaligen Premierministers Boris Johnson knapp verteidigen. Laut dem am Freitag verk├╝ndeten Ergebnis gewannen sie den Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip mit 495 Stimmen Vorsprung vor der Labour Party.

In zwei weiteren Wahlkreisen verloren die Tories hingegen ihre bisher deutliche Mehrheit.

Ôץ Mehr dazu: Die Tories wollen Boris Johnson zur├╝ck