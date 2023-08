Nachschub abschneiden: Ukraine greift Brücken auf die Krim an

Friedensgespräche in Jeddah ein Erfolg

Am Wochenende fand in Saudi-Arabien eines der bisher größten internationalen Treffen zu Russlands Krieg in der Ukraine statt: Vertreter aus rund 40 Ländern haben in Saudi-Arabien Gespräche über Wege zum Ende des Konflikts geführt. Vor allem die Teilnahme Chinas - einem der wichtigsten Partner Russlands - werteten Diplomaten nach dem Treffen in Jeddah am Wochenende als Erfolg. "China hat sich aktiv beteiligt und stand der Idee eines dritten Treffens auf dieser Ebene positiv gegenüber", sagte ein EU-Beamter.

Russland hatte nicht teilgenommen.

Eine Abschlusserklärung gab es nicht - wie schon bei einem ähnlichen Treffen in Kopenhagen im Juni. Aus EU-Kreisen hieß es danach aber, es gebe breite Unterstützung dafür, die wichtigsten Punkte aus Präsident Wolodymyr Selenskijs "Friedensformel" weiter zu besprechen.