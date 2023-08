Heftiges Raketenfeuer auf die Ukraine - und neue Vorwürfe der Kriegsparteien

Die Situation zwischen Russland und der Ukraine bleibt äußerst angespannt, mit Vorwürfen von beiden Seiten. Internationale Akteure verfolgen die Entwicklungen weiterhin genau und versuchen, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu finden.

Russland hat in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine durchgeführt. Die ukrainische Luftwaffe gab an, dass insgesamt 70 verschiedene Waffen eingesetzt wurden, darunter 40 Marschflugkörper und 27 Shahed-Drohnen. Die ukrainische Luftabwehr soll 30 der Marschflugkörper und alle Drohnen zerstört haben. Russland feuerte auch drei Hyperschallraketen Kinschal ab. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar, aber eines der Hauptziele war die Region Chmelnyzkyj. Die Universität von Donezk wurde von russischen Angaben zufolge von einem ukrainischen Angriff mit Streumunition getroffen, was von den ukrainischen Behörden jedoch dementiert wurde.

Russland beschuldigte Kiew, für eine Explosion in Taganrog verantwortlich zu sein. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorfall als "Terrorattacke" gegen die Wohninfrastruktur. Das russische Militär behauptete, dass die ukrainischen Truppen das Flugabwehrsystem S-200 für den Angriff benutzt hätten. In der Folge wurden 15 Menschen verletzt, und es gab Berichte über eine zweite Rakete, die in einem unbewohnten Gebiet niedergegangen sei.