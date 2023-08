Explosionen in russischer Hafenstadt Noworossijsk

Die Rettungsdienste der russischen Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer haben Berichte in den sozialen Medien über Explosionen und Schüsse in der Nähe des Hafens bestätigt. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA am frühen Freitagmorgen. Der Hafen der Stadt hat vorerst alle Schiffsbewegungen unterbunden. Die Stadt Noworossijsk liegt in der russischen Region Krasnodar. Ihr Hafen ist einer der größten Häfen am Schwarzen Meer.

Wie das Kaspische Pipeline-Konsortium mitteilte, sind die Anlagen des Konsortiums nicht beschädigt worden. Die Verladung von Erdöl auf Tanker, die dort bereits vor Anker lagen, werde fortgesetzt.