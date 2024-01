Nach vier Monaten: China hat wieder einen Verteidigungsminister

Es war einer der größeren Polit-Skandale aus dem Reich der Mitte im abgelaufenen Jahr. Nur gute zwei Monate, nachdem Chinas ehemaliger Außenminister Qin Gang spurlos verschwunden war, traf es Ende August auch den damaligen Verteidigungsminister Li Shangfu. Zwei Monate lang spekulierte die Welt über den Verbleib des einstigen Generals und die Gründe für sein Verschwinden, ehe die Führung in Peking Ende Oktober via Pressemitteilung bekannt gab, dass Li per Dekret entlassen wurde.

Inzwischen scheinen die Gründe für seinen unrühmlichen Abgang geklärt. Glaubt man ranghohen US-Militärs, die von US-Medien zitiert wurden, so soll die CIA über Mittelsmänner chinesische Strategiepapiere über mögliche Angriffsziele auf der Insel Taiwan zugespielt bekommen haben. Zu diesen Plänen könnten nur Mitglieder der chinesischen Militärführung Zugang gehabt haben.