Der "Batman" nimmt den Hut

Die Wut der Menschen in Bulgarien über die Regierungspolitik traf auch das niederösterreichischen Energieunternehmen EVN, das seit 2004 den Süden des Landes mit Strom versorgt. Vor dem EVN-Gebäude in Plovdiv marschierten protestierende Bürger auf, Firmenautos wurden in Brand gesetzt.

In der EVN-Zentrale im niederösterreichischen Maria Enzersdorf bemüht man sich um Schadenbegrenzung. „Wir nehmen die Situation sehr ernst. Dennoch machen wir weiter für unsere 1,5 Millionen Kunden in Bulgarien“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach. Die EVN sei in Bulgarien eigentlich die falsche Adresse für Proteste. Denn die Strompreise würden nicht vom Unternehmen, sondern von der staatlichen Regulierungsbehörde festgelegt. „Wir kaufen Strom von staatlichen Kraftwerken zu festgesetzten Preisen und beliefern unsere Kunden zu vorgegebenen Preisen“, erklärt Zach. Der bulgarische Strommarkt sei zu 100 Prozent reguliert.

Seit dem Kauf der südbulgarischen Stromversorgung habe die EVN 550 Millionen Euro im Land gelassen: 271 Millionen Euro betrug der Kaufpreis für den zunächst 67 Prozent-Anteil an den Versorgern. Für gut 50 Millionen Euro wurden später noch Aktien zugekauft. Der Rest wurde in die Sanierung der Stromleitungen und in den Aufbau von Kundenservice gesteckt.