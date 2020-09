Nach dem Lockdown steigen Flüchtlingszahlen wieder

Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien haben begonnen, Kinder von den Inseln aufzunehmen. Österreichs Regierung lehnt dies vehement ab. Man sandte stattdessen Container nach Griechenland, wo Flüchtlinge unterkommen können.

Halbiert haben sich heuer die Flüchtlingszahlen auch in Spanien. Einen Anstieg gab es hingegen über die zentrale Mittelmeerroute: Italien und Malta registrierten ein Plus von 155 Prozent – auf mehr als 20.000 Menschen. Auffällig war dabei, dass sich viele Tunesier und Algerier auf den gefährlichen Seeweg nach Norden begaben. Insgesamt betrug der Anteil von Syrern und Afghanen an den heuer in der EU angekommenen Migranten und Flüchtlinge nur jeweils ein Zehntel.

Seit Juli steigen die Flüchtlingszahlen wieder – ausgehend von einem niedrigen Niveau. Knapp 9.000 Ankünfte wurden im Juli europaweit registriert, das war ein Drittel mehr als im Juni.