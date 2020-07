Spindelegger: Vorbereiten auf den nächsten Flüchtlingsstrom

Seit 2016 diskutieren wir über die Änderung des sogenannten Dublin-Abkommens, wonach das Ersteinreiseland für Flüchtlinge zuständig ist – bald fünf Jahre, nichts ist passiert, warum?

Wenn man sich im Detail verheddert – in diesem Fall in der Frage der Quote bei der Flüchtlingsaufteilung in Europa –, dann sieht man das große Bild nicht mehr. Wir müssen wieder zum großen Bild zurück, gemeinsame Ziele festlegen. Sonst stellt man aufgrund mangelnder Einigung im Detail alles in Frage. Wenn der Flüchtlingsstrom wieder anschwillt, brauchen wir endlich eine gute Vorbereitung, das bewältigen zu können.

Im September will die EU-Kommission ihren Vorschlag für einen neuen Asyl-Pakt vorlegen. Was weiß man schon davon?

Was wir gehört haben ist, dass der deutsche Vorschlag des grenznahen Vorverfahrens enthalten sein soll. Es wird ein starker Schwerpunkt auf Rückführung gelegt – wir dürfen nicht vergessen, dass mehr als die Hälfte der abgelehnten Asylwerber nicht zurückkehrt, sondern bleibt. Und es wird stark auf die Kooperation mit den Herkunfts- und Transitländern gesetzt, also auch auf Unterstützung von Wirtschaft und Unternehmen, damit die Menschen gar nicht erst weggehen.