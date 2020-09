Flüchtlinge: Deutschland nimmt erneut kranke Kinder von Griechenland auf

Insgesamt 118 kranke minderjährige Flüchtlinge sowie Mitglieder ihrer Familien sind am Donnerstag aus Athen nach Deutschland abgeflogen. Sie waren in den vergangenen Wochen aus den Registrierlagern der Inseln im Osten der Ägäis nach Athen gebracht worden. Dies teilte das Ministerium für Migration mit.

Deutschland habe damit bisher 412 kranke Kinder und deren Familienmitglieder aufgenommen, hieß es. Der Plan sieht vor, dass rund 1.600 Minderjährige in andere EU-Staaten und in die Schweiz gebracht werden sollen. In Österreich lehnt die ÖVP die Aufnahme von Geflüchteten aus griechischen Camps strikt ab.