Nach dem Brexit: "Das Vereinigte Königreich wird nicht davon segeln"

So eindeutig das Unterhaus in London nun besetzt ist, so umgekehrt eindeutig ist die Stimmung in Schottland. 80 Prozent der Unterhausmandate in Schottland wurden von der SNP gewonnen. Und die SNP ist klar pro-europäisch. Die politischen Auseinandersetzungen auf der Insel gehen also weiter. Die Lage in Schottland spitzt sich zu. Der Streit um ein mögliches weiteres Unabhängigkeitsreferendum in Schottland geht in eine neue Runde.

2020 wird, was den Brexit angeht, ein weiteres, spannendes Jahr. Es liegt an allen Beteiligten, eine rechtliche, politische, nachhaltige Grundlage für unsere Beziehungen zu legen. Denn auch wenn das einige Brexiteers vielleicht nachts träumen - das Vereinigte Königreich wird nicht Richtung Neufundland über den Atlantik davonsegeln, es bleibt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft.