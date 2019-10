Nach Angriff auf US-Basis: Erdoğan gerät unter Beschuss

Das türkische Verteidigungsministerium wies den Vorwurf zurück, dass auf Truppen der Amerikaner oder des Militärbündnisses gegen den IS geschossen worden sei. Vielmehr seien türkische Grenzposten von Hügeln aus unter Beschuss genommen worden, die etwa einen Kilometer von einem US-Beobachtungsposten entfernt lägen. „Als Akt der Selbstverteidigung“ sei das Gegenfeuer auf die Stellungen der „Terroristen“ eröffnet worden – womit die türkische Regierung in der Regel kurdische Milizen meint.

Die islamistischen Terroristen des IS wittern seit Beginn der Offensive Morgenluft, verüben immer mehr Terroranschläge in der Region. Am Samstag etwa mit einer Motorradbombe in der Stadt Hasaka oder zwei Autobomben, die am Freitag in einer Grenzstadt detonierten.