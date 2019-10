Immer mehr Fronten gegen Erdoğans Syrien-Offensive

Seit Jahren war die YPG Anlass für Streit zwischen der Türkei und den USA, weil die Amerikaner die kurdischen Kämpfer gewissermaßen als Subunternehmer im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) einsetzten. Erdoğan sah darin eine Zusammenarbeit der USA mit Terroristen. Doch mit US-Präsident Donald Trump wurde Erdoğan handelseinig (siehe auch die Zeitgeschichte-Serie links).

Der türkische Staatschef schwatzte dem Mann im Weißen Haus die Zustimmung zu der Intervention am vergangenen Sonntag am Telefon ab. Seitdem ist Trump innenpolitisch unter Druck, weil ihm die Parteinahme für Erdoğan als Verrat an der YPG ausgelegt wird.