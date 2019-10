Wien: 3000 Demonstranten gegen türkische Militäroffensive

Rund 3000 Tausend Menschen haben laut den Veranstaltern am Donnerstag und Freitag in Wien gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Am Samstag sollen es noch mehr gewesen sein. Mit demonstriert haben auch die Grüne-Politikerin und Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein, der Ex-Europapabgeordnete Michel Reimon und die österreichisch-kurdische Grün-Politikerin Berivan Aslan.

"Die Kurden haben uns im Kampf gegen den islamischen Staat geholfen und wurden als Helden gefeiert und jetzt werden sie im Stich gelassen. Das ist extrem kurzsichtig", sagte Reimon bei der Abschlusskundgebung am Samstag beim Westbahnhof. Er fordert die Europäische Union auf, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. "Wirtschaftssanktionen, Waffenexporte, sämtliche Verträge, die die EU mit der Türkei hat, müssen geprüft und im Zweifelsfall gekündigt werden", so der Grün-Politiker.