Erdogan droht: Bei EU-Kritik Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge

Türkei meldet Geländegewinne

Die Türkei hat am zweiten Tag ihrer Militäroffensive gegen eine Kurden-Miliz im Nordosten Syriens Geländegewinne gemeldet. Die Truppen rückten östlich des Euphrats weiter vor, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Donnerstag mit. Die vorgesehenen Zielgebiete seien eingenommen worden.

Dem von der Kurden-Miliz YPG angeführten Rebellenbündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDF) zufolge kam es in mehreren Ortschaften und Städten im Grenzgebiet zu heftigen Kämpfen. Laut Augenzeugen flohen Tausende Menschen. Die kurdische Regionalverwaltung in dem Bürgerkriegsland warf der Türkei vor, auch ein Gefangenenlager beschossen zu haben, in dem IS-Kämpfer bewacht werden. Damit riskiere die Führung in Ankara den Ausbruch gefährlicher Extremisten und nehme damit "eine Katastrophe" in Kauf.