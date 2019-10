"Hilflose" Antwort der EU - Pressestimmen zu Erdogans Syrien-Offensive

Internationale Zeitungen schreiben zu der türkischen Offensive an der nordsyrischen Grenze:

Neue Zürcher Zeitung ( Zürich):

"Eine beeindruckende Antwort hat die EU auf Erdogans Aggression bisher nicht gefunden. Die Forderungen der Außenbeauftragten Federica Mogherini "an alle Konfliktparteien" zur Einstellung der Feindseligkeiten klingen hilflos und obendrein grotesk - als wäre die Kurdenmiliz YPG, die Erdogan "auslöschen" will, gleichermassen an der Militäroffensive schuldig; und als habe Europa schon vergessen, welche Gruppe in Syrien bei der Zerschlagung des IS-"Kalifats" den höchsten Anteil hatte. Man müsse Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei aufbringen, ist eine weitere Phrase, die in Brüssel und Berlin selbst in diesen Tagen oft zu hören ist. Doch wie sehr kann es den europäischen Sicherheitsinteressen nützen, einen treuen Verbündeten im Kampf gegen den IS fallen zu lassen und die Destabilisierung einer Nachbarschaftsregion sehenden Auges in Kauf zu nehmen?"

Süddeutsche Zeitung ( München):

"Die syrisch-kurdischen Milizen wurden von ihren bisherigen Partnern, den USA, militärisch aufgerüstet. Sie werden sich nicht kampflos zurückziehen. Zwischen die Fronten geraten werden wieder Zivilisten, wieder werden Menschen ihre Häuser verlieren, und womöglich bleibt ihnen erst einmal nur die Flucht. Unter die Flüchtenden könnten sich Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat mischen, die jetzt noch in Gefängnissen der Kurden in Nordsyrien hinter Schloss und Riegel sind. Im Getümmel könnten sie erneut untertauchen, und nicht nur Wege in die Türkei, sondern auch nach Europa finden. Was Erdoğan "Friedensquelle" nennt - was für ein Name für einen Krieg! - wird sich schon bald als Fluch erweisen, als neues Kapitel der Leiden in acht Jahren Krieg."

Independent ( London):

"In einem Akt, der wie ein "unerzwungener Fehler" von geopolitischem Ausmaß wirkt, hat US-Präsident Donald Trump grünes Licht für die türkische Invasion - es gibt kein besseres Wort dafür - Nordsyriens gegeben. Ohne eine größere Vorbereitung oder Konsultationen mit Vertretern des US-Militärs oder des Außenministeriums, ganz zu schweigen von den Verbündeten, hat Trump damit gleichzeitig folgendes getan: Er hat der Türkei erlaubt, sich weite Teile des Territoriums eines benachbarten souveränen Staates einzuverleiben, das Vertrauen der mutigen kurdischen Verbündeten verraten, die jetzt dem feindlichen türkischen Regime ausgeliefert sind, und er hat damit praktisch für die Freilassung von früheren Kämpfern der Terrororganisation Islamischer Staat und von Terroristen gesorgt, die bislang unter kurdischer Überwachung standen."