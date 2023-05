Nur ein russischer Kampfpanzer am "Tag des Sieges"

"Warum ist der Staat nicht in der Lage, sein Land zu verteidigen?" fragte er in dem Video und fügte hinzu, dass die Ukraine russische Grenzregionen "erfolgreich" angreife. "Der Tag des Sieges ist der Tag des Sieges unserer Großväter. Wir haben diesen Sieg noch mit keinem Millimeter verdient", sagte Prigoschin mit Blick auf die Veranstaltung in Moskau.

Dennoch wird seine Söldnertruppe vorerst nicht aus Bachmut abziehen, so Prigoschin: "Gestern kam ein Kampfbefehl, der eindeutig besagte, dass das Verlassen unserer Stellungen (in Bachmut) als Verrat am Vaterland angesehen wird. Das war die Botschaft an uns", sagt Prigoschin, der im gleichen Atemzug einschränkte: "Wenn es keine Munition gibt, dann werden wir unsere Stellungen verlassen." Vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, seine Truppen am 10. Mai aus Bachmut abzuziehen. Nun wolle er "noch einige Tage bleiben, wir werden trotz allem kämpfen."