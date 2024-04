Moment der Wahrheit für die Ukraine: Liefern die USA 60 Milliarden?

Es ist ein Manöver, das gleichzeitig die Weltlage und die aufgeheizte innenpolitische Situation im amerikanischen Präsidentschaftswahljahr beeinflussen wird. Nach monatelanger Weigerung stellt der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses in Washington, Mike Johnson, voraussichtlich in der Nacht auf Sonntag das von Präsident Joe Biden und dem Senat bereits abgesegnete Hilfs-Paket für die Ukraine (60 Milliarden Dollar), Israel und Zivilisten in Gaza (26 Milliarden) sowie Taiwan (acht Milliarden) zur Abstimmung.