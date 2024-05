Zwischen EU und Moskau: Moldau als Putins Propaganda-Schlachtfeld

Im Lokalfernsehen - aber ebenso auf TikTok, oder Snapchat - wird vor Horden an Homosexuellen gewarnt, die die EU hierher nach Moldau schicken werde, wenn man einmal von Brüssel verschluckt werde. Außerdem werde der Krieg in der Ukraine dann rasch über die Grenze schwappen und für blutige Unruhen sorgen.

Auf Konfrontationskurs Diese Unruhe aber ist genau das, was Moskau mit großzügig finanzierten Propaganda auslösen will. Mit Erfolg: In Gagausien regiert mittlerweile eine Lokalgouverneurin, die offen für engere Beziehungen zu Russland eintritt, notfalls auch auf Kosten eines gewaltsamen Konfrontation mit der Zentralregierung in Moldaus Hauptstadt Chisinau. Das Geld für die pro-russische stammt aus den gut gefüllten Taschen eines örtlichen Oligarchen. Der sollte wegen seine dunklen Geschäfte mit Russland eigentlich im Gefängnis sitzen. Stattdessen sitzt er in Israel und zieht weiter seine politischen Fäden für den Kreml. Russische Truppen bewachen die Grenze Eine Strategie, die Russland schon einmal eingesetzt hat, in der Region Transnistrien: Die blieb nach dem Zerfall der Sowjetunion Moskau-hörig, kapselte sich vom Rest der Republik Moldau ab und behielt die russischen Truppen. Die bewachen bis heute die Grenze zwischen Moldawien und Transnistrien. Grenzkontrollen nach Gagausien gibt es vorerst noch nicht. Die Stimmung aber ist aufgeheizt. Als Präsidentin Maia Sandu kürzlich in der Region unterwegs war, gab es wütende Demonstrationen gegen sie, die schließlich in gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei mündeten.

Im Visier der Propaganda „Sandu“ ist das wichtigste Ziel der von Russland finanzierten Propaganda“, erzählt eine ihrer politischen Beraterinnen. Die seit 2021 amtierende Präsidentin hat Moldau auf Kurs in Richtung EU gebracht, mit dem Beitritt als langfristiges Ziel. Das aber wolle man in Moskau nicht akzeptieren: „Man wird mit allen Mitteln versuchen, das Land in Russlands Einflusszone zurückzuholen.“

Heikles Spiel für die EU Die EU versucht, Moldau auf seinem Europakurs zu unterstützen. Eine Politik der kleinen und vorsichtigen Schritte, wie Oliver Röpke erklärt. Der Gewerkschafter aus Österreich leitet den Wirtschafts- und Sozialausschuss EESC in Brüssel. Der organisiert die Zusammenarbeit von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, aber auch mit anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, von Bürgerforen bis Hilfsorganisationen. Mit diesen Gruppen arbeitet der EESC jetzt auch in den Ländern zusammen, die eines Tages der EU beitreten wollen, also auch Moldau. Man könne dort praktische Unterstützung und Kooperation anbieten, wo es die offizielle EU-Politik noch nicht könne.

Moldawien: Zwischen Moskau und der EU Gespalten

Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau ist dem Zerfall der UdSSR 1991 unabhängig. Allerdings spaltete sich der Teil Transnistrien ab und blieb Moskau treu. EU als Ziel

Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges entschied die EU, auch Moldau zum Beitrittskandidaten zu machen. Auch die Verhandlungen über den Beitritt wurden - wenn auch nur formal - eröffnet. 2,5Millionen

Einwohner hat Moldau heute, doch die Bevölkerung nimmt wegen der Abwanderung nach Westeuropa ständig ab. Rund eine Million Moldauer leben inzwischen im Ausland.



© EESC EESC-Chef Oliver Röpke an der Grenze zur Region Gagausien