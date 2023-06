USA und Indien: „Zwei große Freunde“ gegen China – und Russland?

Sie gingen gleich mehrere militärische Kooperationen ein. So dürfen etwa US-Kriegsschiffe künftig für Reparaturen indische Werften anlaufen. Im Gegenzug kann Indien sich in den USA SeaGuardian-Drohnen beschaffen.

Auf wirtschaftlicher Seite wurden Abkommen über Chipproduktion, Rohstoffe und Raumfahrt vereinbart. Damit sollen Lieferketten diversifiziert werden, um Abhängigkeiten von China zu verringern. Konkret wurden Pläne des US-Chipherstellers Micron Technology besprochen, eine 2,7 Milliarden Dollar teure Chip-Fabrik in Modis Heimatstaat Gujarat zu bauen.

Beide Staaten legten zudem ihre Streitigkeiten vor der Welthandelsorganisation bei. Indien wird bestimmte Zölle auf US-Importe aufheben.

Konflikte ausgespart

Für all diese Abkommen hatten die USA den Staatsbesuch sehr aufwendig gestaltet. Über zwei Stunden lang sprachen Biden und Modi unter vier Augen. Konflikte wurden weitgehend ausgespart. Modi gestand Biden die Teilnahme an einer Pressekonferenz zu – etwas, das der indische Regierungschef in seiner neunjährigen Amtszeit bislang vermieden hat –, und wies Kritik an der Menschenrechtslage in Indien zurück