Neuer Berlusconi-Skandal im Nachwahlchaos

Damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia hat Untersuchungen wegen Stimmenkaufs aufgenommen: In einem Brief an alle Wähler hatte Berlusconi gebeten, ihn zu wählen, dann würde er die Immobiliensteuer zurückzahlen.

Nach der Wahlkampfpause gehen jetzt gleich drei Prozesse gegen Berlusconi in die Endphase: Der Ruby-Prozess wegen Amtsmissbrauchs, Sex mit einer Minderjährigen; der Unipol-Prozess wegen des Bruchs des Amtsgeheimnisses durch Berlusconi, um einen Oppositionellen zu belasten; der Mediaset-Prozess wegen Steuerbetrugs in Berlusconis TV-Konzern Mediaset. In erster Instanz wurde Berlusconi zu vier Jahren Haft verurteilt. Der nächste Gerichtstermin in zweiter Instanz ist heute, Freitag. Linken-Chef Bersani könnte vielleicht derweil doch politische Unterstützung bei den jungen „Grillini“ finden. Aus der zweiten Reihe, so ist zu hören, gibt es Appelle an ihren Wortführer Beppe Grillo, Bersani nicht so brüsk abzuweisen. Das sei ein Fehler. Grillo hatte Bersanis Vorstoß für ein Zusammengehen mit den „Grillini“ glatt abgewiesen: Bersani sei eine „sprechende Leiche“, der er nicht sein Vertrauen aussprechen werde. Als wahrscheinlich gilt, dass die „Grillini“ einzelne Gesetzesanträge unterstützen.

Staatspräsident Napolitano, ein ernsthafter und ernst zu nehmender Mann, gab sich in Berlin trotz allem optimistisch: „Ich bin sicher, dass in den nächsten Wochen eine italienische Regierung gebildet wird.“