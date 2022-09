Mitte-Rechts-Lager holt knappen Sieg bei Schweden-Wahl

Das Rennen zwischen den beiden Lagern war so eng, dass die Wahlbehörde in der Nacht kein vorläufiges Ergebnis bekanntgab. Erst wollte sie spät abgegebene Briefwahlstimmen und Stimmen von Schweden aus dem Ausland auszählen.

Rekordergebnis für Rechte

Diese Stimmen flossen am Mittwoch nach und nach in die Auswertung ein. Anderssons Sozialdemokraten, die traditionell stärkste Kraft in Schweden, lagen gegen 18.00 Uhr bei 30,4 Prozent der Stimmen und konnten damit ihr Ergebnis des Jahres 2018 um gut zwei Prozentpunkte verbessern. Auf Platz zwei folgten die Schwedendemokraten mit 20,6 Prozent, was ein Rekordergebnis für die rechtspopulistische Partei des Vorsitzenden Jimmie Åkesson bedeuten würde. Sie würde damit erstmals auch Kristerssons Moderate, die bei 19,1 Prozent lagen, als zweitstärkste Kraft überholen.