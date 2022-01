Schwedens Drogenproblem: Wenn Bandenkriege Städte zerstören

Vielleicht ein Weg aus der "Segregation": Wie in Dänemark will auch Premierministerin Magdalena Andersson soziale Brennpunkte durch Umsiedlungen in andere Stadtteile auflösen. Doch dagegen gibt es Proteste, vor allem von Bewohnern der gutbürgerlichen Viertel. Viel Zeit für die Umsetzung ihrer Vorhaben hat die Sozialdemokratin nicht, denn die nächsten Wahlen stehen bereits im September 2022 an.

Ihr Parteikollege in Linköping, Stadtrat Elias Aquirre, sieht in dieser Frage nur einen Ausweg: "Wenn viele Menschen aus verschiedenen Ländern zu einem Ort kommen, dann kann die Gesellschaft nicht gut gelingen. Wir wollen, dass nicht mehr Zuwanderer in Stadtteile wie Skäggetorp kommen."

Wer kann, geht weg

Die bürgerlich regierte Kommune habe seit drei Jahren de jure die Möglichkeit, einen solchen Ansiedlungsstopp umzusetzen und Einwanderern Wohnungen in anderen Stadtteile zuzuweisen, wolle dies jedoch nicht machen. Beim Spaziergang zeigt der Sozialdemokrat auf eine der Schulen von Skäggetorp. Dort hätten 98 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund, es gebe große Probleme mit dem Erlernen der schwedischen Sprache.