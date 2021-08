Die schwedische Armme "kämpft" für den Regenbogen

„Die Streitkräfte sollen sich vor kontroversen Symbolen in Acht nehmen“, so die konservative Zeitung Bulletin. In den Sozialen Medien sind die Töne weniger gemäßigt, viele sehen das Ersetzen der schwedischen Flagge als Verunglimpfung an, oder sie verweisen darauf, dass Schweden zu verteidigen sei und nicht die Regenbogenfahne. Der Ton ist rau und oft wirklich abscheulich.

Auf der anderen Seite wird die Kampagne von vielen Personen der Öffentlichkeit begrüßt, auch da es immer wieder Fälle von Diskriminierungen bei der Schwedischen Armee gibt.

Fest steht – Schweden gilt als Primus im Aufgreifen und Umsetzen von progressiven gesellschaftlichen Trends. Das Land hat ein Außenministerium mit feministischer Ausrichtung, selbst die rechtspopulistischen „Schwedendemokraten“ haben nichts gegen die Rechte Homosexueller einzuwenden, lehnen jedoch die „Pride“-Fahne als Logo einer „linksextremen Bewegung“ ab und fürchten um den Stellenwert der traditionellen Familie.

Bis 1989 gab es beim Militär die interne Empfehlung, Homosexuelle vom Dienst auszuschließen. Dann folgte ein rascher Wandel. Mit dem damaligen Hauptmann Krister Fahlstedt bekannte sich im Jahr 2000 der erste schwedische Soldat zu seiner Homosexualität.