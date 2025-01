Warum ist der "Anti-Gandhi" in Indien so populär, Mithu Sanyal?

Mit einer riesigen Militärparade in Neu-Delhi feiert Indien am Sonntag seine 75-jährige Eigenständigkeit: Am 26. Januar 1950 trat die Verfassung des neu gegründeten Indiens in Kraft. Es ist einer der zwei wichtigsten Staatsfeiertage in der größten Demokratie der Welt.

Mit der Eigenständigkeit Indiens beschäftigt sich auch die deutsche Autorin und Kulturwissenschafterin Mithu Sanyal in ihrem aktuellen Buch "Antichristie". Sie war für eine Lesung, organisiert vom VIDC Global Dialogue, unlängst in Wien. In dem Roman lässt sie die beiden Antipoden des indischen Unabhängigkeitskampfes im London Anfang des 20. Jahrhunderts "auferstehen": die Friedensikone Gandhi, der für gewaltlosen Widerstand plädierte, und den "Anti-Gandhi" Savarkar, Begründer des Hindunationalismus und Verfechter des gewaltsamen Widerstands – und dessen Erbe der indische Premierminister Modi heute weiterträgt.

KURIER: In Ihrem Roman reist der weibliche Hauptcharakter in der Zeit, und landet im Körper eines jungen Mannes. Ist dieser Geschlechtswandel dem Zeitgeist geschuldet?

Mithu Sanyal: Menschen lieben diese Szene, die mit einer Masturbation einhergeht, oder sie hassen sie. Eigentlich war dieser Sex-Change deswegen notwendig, weil sonst der weibliche Hauptcharakter Durga nicht 1906 in die ausschließlich von Männern bewohnte Revolutionsstätte India House in London hätte einziehen können. Erst später habe ich gemerkt: Diese Verwandlung findet sich auch im Hinduismus, in dem nichts unendlich ist, nicht einmal der Tod – und erst recht nicht das Geschlecht.

Vinayak Savarkar, der Begründer des Hindunationalismus, spielt im Buch eine wichtige Figur, der man sehr nahe kommt. Er wird von ethnonationalen Politikern wie Modi verehrt und soll an der Planung des Attentats auf Gandhi beteiligt gewesen sein. Hatten Sie keine Angst vor einer Verherrlichung?