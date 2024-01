Wahlkampfauftakt in Indien: Modis neuer Tempel als Zeichen gegen Muslime

Eröffnung als Zeichen gegen Muslime

Der Platz, auf dem der 217 Millionen Dollar teure Tempel errichtet wurde, ist jedoch historisch vorbelastet. Vor 32 Jahren stand auf demselben Gelände die Babar-Moschee, die zur Initialzündung eines der blutigsten Massaker der indischen Geschichte wurde. Am 5. Dezember 1992 hatten 150.000 hinduistische Extremisten die Moschee, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde, gestürmt und zerstört. Daraufhin waren Unruhen in weiten Teilen des Landes ausgebrochen. Religiöse Fundamentalisten hatten Geschäfte, Häuser und Moscheen der muslimischen Minderheit angezündet und geplündert, 2.000 Menschen verloren ihr Leben. Diese Gewaltspirale wird von vielen Experten als das Ende des , von Staatsgründer Mahatma Gandhi propagierten , religiösen Pluralismus bezeichnet. In Indien leben heute noch zwischen 160 und 180 Millionen Muslime, diese machen 13 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Unter Modi werden sie zunehmend unterdrückt und verfolgt.

