Berichte: Indische Regierung führt Medien-Zensur ein

Die Regierung um Modi ist wiederholt Social-Media-Plattformen angegangen, die der Aufforderung nicht nachgekommen waren, bestimmte Inhalte oder Konten zu löschen, die angeblich Fehlinformationen verbreiteten. Die Regierung erklärte am Freitag, die neuen Vorschriften seien nicht drakonisch und die neue Einheit habe keine weitreichenden Befugnisse. Zudem würden die Fakten auf "glaubwürdige Weise" überprüft.

Die indische Nichtregierungsorganisation Internet Freedom Foundation (IFF) erklärte indes, schwammige Begriffe wie "gefälscht", "falsch" oder "irreführend" seien anfällig für den Missbrauch durch die Behörden.

Oppositionspolitiker kritisieren Änderungen in Schulbüchern

Am Freitag sorgten auch Änderungen in Schulbüchern für Kritik der Opposition. Schülerinnen und Schüler an vielen Schulen in dem mehrheitlich hinduistischen, aber multireligiösen Land erhielten diese Woche neue Bücher, in denen etwa gewisse Textstellen zu früheren muslimischen Herrschern fehlten. Der Indian Express berichtet darüber schon länger. Der Präsident der Kongress-Partei, Mallikarjun Kharge sagte, es handle sich um einen Versuch zur Neuschreibung der Geschichte.