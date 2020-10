Mit Verspätung: „MeToo“-Debatte schlägt in Dänemark jetzt voll ein

Es folgten offene Briefe aus der Wissenschaft, der Musikbranche, unterzeichnet von mehreren Hundert betroffenen Frauen. Mads Aagaard Danielsen, einem bekannten und preisgekrönten DR-Radio-Moderator wurde dabei unter anderem vorgeworfen, eine Praktikantin in die Toilette gedrängt und Personen mit Nacktfotos erpresst zu haben.

Feminismus gilt als verpönt

Im Gegensatz zu Schweden schlug die „Metoo“-Debatte, die bekanntlich 2017 durch die Enthüllungen um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ausgelöst worden war, in Dänemark bisher kaum Wellen. Denn Feminismus gilt in Dänemark als eher verpönt, da viele Däninnen und Dänen überzeugt sind, dass die Gleichberechtigung mittlerweile Fakt sei. Dies gibt es sogar „amtlich“ – nach der Vereinigung „Equal Measures 2030“ schnitt Dänemark im „Gender Index 2019“ von 129 Ländern mit 89,3 von 100 möglichen Punkten am besten ab.

Rücktritt

Jetzt trifft es ausgerechnet jene Partei am stärksten, die nach eigener Aussage „im Kampf gegen den Sexismus die Flagge hochhält“: Morten Östergaard, Vorsitzender der Linkspartei „Radikale Venstre“, trat in der Vorwoche zurück, da er einen sexuellen Übergriff vor zwölf Jahren zu vertuschen versucht hatte. Die Partei gilt als wichtiger Partner der Sozialdemokraten, die eine Minderheitsregierung anführen und auf die Kooperation mit drei Linksparteien angewiesen sind.