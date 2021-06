Minengefahr in Bosnien und im Kosovo: Österreicher klären auf

Immer wieder tauchen sie auf: Einschusslöcher in den Hauswänden Sarajevos – stille Zeugen des verheerenden Krieges, der in den 1990er-Jahren in Bosnien wütete. Die einzige sichtbare Erinnerung, denn an den Häusern flanieren lächelnde Paare vorbei, genießen die Sonnenstrahlen. Das erste Ziel von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner macht auf ersten Blick nicht den Eindruck einer Krisenregion.

Doch bald wird klar, warum Österreich nach wie vor mit 284 Soldaten an der Mission „EUFOR Althea“ teilnimmt.