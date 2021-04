Wer ist Vjosa Osmani, die neue Präsidentin des Kosovo?

Vjosa Osmani hat eines mit vielen Angehörigen ihrer Generation gemein. Sie hat viel Zeit im Ausland verbracht. In ihrem Fall schließt das ein Jus-Studium in Pittsburgh mit ein, wo die heute 38-Jährige viele Jahre gelebt hat. An der US-Politik hat sie – so scheint es zumindest – auch einige Anleihen genommen.

So richtete sie sich in ihrer ersten Rede als Präsidentin der jungen Republik Kosovo an die Mädchen des Landes: „Ich möchte, dass ihr immer daran denkt: Mädchen haben ihren Platz dort, wo sie ihn sich selbst wünschen, von dem sie nachts träumen, für den sie hart und fleißig arbeiten.“ Da klingt die Rede von Kamala Harris als erste US-Vizepräsidentin durch.