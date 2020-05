Milliardenteurer Wildwuchs bei den Agenturen der EU

Was macht die Agentur in meinem Land?, fragen sich viele Bürger. Das prüft auch jährlich der Europäische Rechnungshof und kommt zu einem kritischen Befund: „Es gibt ein Missmanagement bei den Finanzen, die Hälfte der Agenturen kann die Ausgaben nur unzureichend belegen“, heißt es im Bericht vom Februar 2012. Beanstandet werden auch die überdimensionierten Verwaltungsräte. Unverblümt schreiben die Prüfer, dass es bei Agenturen oft nur um „ein nationales Prestige-Objekt“ gehe, um einen Wettbewerb zwischen Regierungen, wer welche EU-Einrichtung erhält.

Erinnert sei an den Streit zwischen Berlusconi und der finnischen Regierung über den Sitz der Nahrungsmittel-Agentur. Berlusconi warf den Finnen vor, nichts von gutem Essen zu verstehen. Die Nahrungsmittel-Agentur kam nach Parma, in Helsinki wurde das EU-Amt für chemische Stoffe angesiedelt.

Offenbar aus Mangel an Rechtfertigungsgründen für die Agenturen gibt die Vertretung der EU-Kommission in Wien nicht die Budget- und Mitarbeiterzahlen über die Agenturen heraus. Das Europäische Parlament, das die EU-Stellen kritisch beobachtet, kommuniziert offener.

Im Gegensatz zu vielen Abgeordneten, die eine Abschaffung der Agenturen fordern, verlangt die Grün-Abgeordnete Ulrike Lunacek „ein genaueres Mandat für die Arbeit der Agenturen und mehr Kontrolle“.