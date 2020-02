Michael Bloomberg: Ein Milliardär mischt die Demokraten auf

Der erste Härtetest steht dem 77-Jährigen vielleicht schon am Mittwoch in Las Vegas bevor. Bloomberg könnte zum ersten Mal bei einer Fernseh-Debatte mitmachen. Obwohl er im Bundesstaat Nevada, wo am 22. Februar gewählt wird, gar nicht auf dem Zettel steht. Senatorin Amy Klobuchar begrüßt die Aussicht. „Ich kann ihn in den Ätherwellen nicht schlagen, aber auf der Debatten-Bühne.“

In Richmond deutete Bloomberg freilich an, wie dick sein Panzer ist: „Mich kann niemand schikanieren.“ Dabei sind seine offenen Flanken nicht ohne. Als Bürgermeister in New York stützte er eine rassistische Polizeitaktik namens „stop and frisk“. Übersetzt etwa: anhalten und durchsuchen.

Ohne konkrete Verdachtsmomente wurden so überproportional viele junge Schwarze und Latinos von der Polizei rüde überprüft. Bloomberg hieß das gut. Wer Halbstarken die Waffen wegnehmen wolle, hört man ihn in einem gerade kursierenden Mitschnitt schwadronieren, werfe sie am besten „gegen eine Wand und filzt sie“.

Jetzt rudert er zurück. Er habe zu lange die Kollateralschäden dieser Polizeistrategie ignoriert, sagte Bloomberg in Richmond. „Ich entschuldige mich in aller Form. Ich trage die Verantwortung dafür.“ Spätestens am Super Tuesday, 3. März, wird sich zeigen, ob ausreichend viele Wähler Michael Bloomberg Glauben schenken wollen.