Wer laut Kanzlerin Merkel das "Rüstzeug" für ihre Nachfolge hat

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es auch nach einem Besuch beim nordrhein-westfälischen Landeskabinett in Düsseldorf vermieden, sich in der Debatte um ihre Nachfolge festzulegen. Sie mische sich bei dieser Frage nicht ein, sagte Merkel am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Armin Laschet der sich zunächst um den CDU-Vorsitz bewirbt.

Lob für Laschet

Die Kanzlerin lobte aber ausdrücklich die Regierungsarbeit Laschets. Der Besuch in Nordrhein-Westfalen wurde auch deshalb genau beobachtet, weil Merkel vor fünf Wochen Gast bei einer Sitzung des bayerischen Kabinetts auf Schloss Herrenchiemsee gewesen war. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird ebenfalls als möglicher Kanzlerkandidat der Union gehandelt.