Merkel-Nachfolge: Die CDU und ihre Fragezeichen

Was die Strategen in der CDU-Zentrale noch im Kopf haben werden: Die Kanzlerin ist trotz interner Kritiker beliebt. Im jüngsten ZDF-Politbarometer liegt sie bei der Beurteilung nach Leistung und Sympathie auf Platz eins. Nun findet die nächste Wahl erstmals seit 1949 ohne Amtsinhaber statt. Wo werden die Merkel-Fans ihr Kreuz machen? Vielleicht bei Laschet, der in der Flüchtlingskrise zu ihr stand, sich in der Pandemie aber distanzierte. Merz bemüht sich um Anschlussfähigkeit, bekommt das Anti-Merkel-Image kaum los.

Söder hat gezeigt, dass er sich wandeln kann und dass eine Volkspartei Themen bedienen muss, die nicht im Parteikatalog stehen. Stichwort Klimaschutz. Aber, er ist ein anderer Typ: ein Macher mit Hang zu Superlativen. Wie sich beim Besuch der Kanzlerin zeigte. Mit dem Schiff setzte man medienwirksam über zum Schloss Herrenchiemsee, hinter Alpenkulisse versicherte er ihr Unterstützung in der Europapolitik. 2018 klang er im Streit um die Migrationspolitik so: „Wir müssen nicht immer an ganz Europa denken.“

Solche Sätze nützen den Konkurrenten, die im Merkel-Teich fischen. Die linke SPD-Führung hat mit Olaf Scholz einen Mann der Mitte gewählt, der ihr ähnelt: Die spröde Art, der pragmatische Zugang finden sich auch an ihm. Ihr brachten sie über Parteigrenzen hinweg Wähler, etwa aus dem linksliberalen Milieu. „Die Angst vor dem SPD-Merkel“ titelte der Spiegel jüngst und berichtet von leicht verunsicherten Christdemokraten.