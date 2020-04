Merkel soll sich über Star-Virologen Drosten ärgern

Offiziell klang das am Donnerstag wie immer. Bei einer Pressekonferenz, in der Angela Merkel weitere Lockerungen verkündete, lobte sie wie gewohnt auch die Leistung der "hervorragenden Wissenschaftler", die es in Deutschland gebe. Dass diese in den letzten Tagen vermehrt in die Kritik geraten seien, verstehe sie nicht. "Ich warne davor, den Überbringer der Botschaft dafür verantwortlich zu machen, dass der Wunsch nicht in Erfüllung geht."

Im kleinen Kreis aber, da soll Merkel andere Töne angeschlagen haben. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, soll Angela Merkel bei einer Telefonschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten erstmals deutliche Kritik am deutschen Star-Virologen Christian Drosten geäußert haben.

Drosten berät die Bundesregierung seit Beginn der Corona-Krise. Durch seinen täglichen Podcast im öffentlich-rechtlichen NDR ist der Institutsdirektor an der Berliner Charité inzwischen in ganz Deutschland bekannt und wird als die Instanz schlechthin gehandelt.

Nun soll sich die deutsche Kanzlerin intern aber über die Wankelmütigkeit Drostens geärgert haben. Laut Bild soll sie als Beispiel Drostens Aussage, die Bundespolizei sollte lieber für Rentner einkaufen, als die Exekutive an die Grenze zu schicken, zitiert haben. Zwei Tage später war Drosten dann doch für die Grenzschließung eingetreten.