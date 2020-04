Corona-Maßnahmen in Deutschland: Kleine Schritte nach vorne

" Europa schaut bewundernd und verwundert auf Deutschland." Was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), nach den heutigen Beratungen mit der Bundeskanzlerin, den Journalisten erklärte, mag durchaus stimmen. In dem 83-Millionen-Einwohner-Land ist die Todesrate vergleichsweise niedrig, überhaupt habe man die Corona-Krise trotz viel kritisiertem Gesundheitssystem - und dem aus Sicht mancher Nachbarländer zurückhaltenden Restriktionen - gut gemeistert. Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück, dennoch mahnt die Bundeskanzlerin weiter zu Vorsicht. "Wir stehen erst am Anfang einer Pandemie", erklärte sie kürzlich.

Was von außen ebenso verwundern mag, dass sich in Deutschland Bund und Länder in puncto Maßnahmensetzung auf vieles geeinigt haben, es aber dennoch einige Unterschiede gibt. Etwa beim Bußgeld für die Maskenpflicht. Wer in Berlin keine trägt, zahlt nichts, in Bayern aber 150 Euro. Dort werden die Schüler auch bis 11. Mai zu Hause sein, während ältere Jahrgänge in anderen Ländern schon in den Klassenräumen sitzen.

Deutschland, ein Flickerlteppich

Von außen scheint Deutschland also ein Fleckerlteppich zu sein. Das hat Gründe.

Im Nachbarland wird nicht zentralistisch wie in Frankreich entschieden, sondern nach föderalem Prinzip – auch in Zeiten der Pandemie. Der Gedanke: die regionalen Ämter und Behörden können die Lage vor Ort am besten einschätzen. Denn das Virus hat sich im 83-Millionen-Einwohner-Land unterschiedlich stark ausgebreitet. So sind Bundesländer im Nordosten Deutschlands bisher am wenigsten betroffen.