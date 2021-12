Merkel-Double: "Ich habe ihre Raute geklaut, sie meine Frisur"

Einmal Kaffee und Kuchen mit der Kanzlerin – das ist keinesfalls unmöglich. Zumindest in Attendorn, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Da steht sie an der Tür eines Reihenhauses und bittet freundlich in ihre Wohnung. Die Schuhe dürfe man anbehalten. Sie selbst trägt Pumps, schwarze Hose und roten Blazer, dazu eine Bernsteinkette, die Haare sind perfekt geföhnt. Ursula Wanecki sieht der Kanzlerin verblüffend ähnlich. Darauf angesprochen lächelt sie vorsichtig, als wäre es ihr unangenehm.