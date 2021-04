Michael Lysander Fremuth: Ich habe da eine eher liberale Grundhaltung und glaube, dass die auch in den Erkenntnissen des VfGH abgebildet wird. Der Einzelne entscheidet über die Vorstellung, was ein würdevolles Leben, aber auch einen würdevollen Tod ausmacht. Der VfGH sagt ausdrücklich, es gibt keine Pflicht zu leben. Und er ergänzt, es ist nicht Aufgabe des Staates, den Einzelnen vom frei gewählten Suizid abzuhalten. Das sind bemerkenswerte Aussagen. Das ist die Anerkennung, dass es auch ein Grundrecht auf Suizid gibt. Das Gericht geht noch weiter: Es kann Situationen geben, in denen es für ein würdevolles Sterben die Hilfe Dritter braucht – von Leuten, die Ahnung haben, wie man es macht. Das klingt wenig empathisch. Aber bevor sich jemand auf die Gleise legt, von der Brücke springt oder einen Medikamentencocktail bastelt, der extremes Leid verursacht, ist es im Sinne eines würdevollen Sterbens, dass es entsprechende Einrichtungen gibt.