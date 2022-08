Meloni will mit Video Europa die Angst vor Italiens Rechten nehmen

Die Chefin von Italiens rechtsextremer Partei Brüder Italiens Fratelli d'Italia (FdI), Giorgia Meloni, will mit einer Videobotschaft Europas "Angst" vor einer von ihr geführten Rechtsregierung in Italien nehmen.

Am Mittwochabend veröffentlichte sie ein Video in ihren sozialen Netzwerken. Darin spricht sie in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Spanisch) über internationale Befürchtungen wegen der postfaschistischen Wurzeln ihrer Partei und bezeichnet diese als "Unsinn". Solche Ansichten seien "von mächtigen Medien der Linken inspiriert". Näher ging sie nicht darauf ein. Weiters versichert sie, dass eine von ihr geführte Rechtsregierung Italiens finanzielle Stabilität keinesfalls gefährden würde.