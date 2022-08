Italien: Hartes Gerangel im rechten Lager um Posten des Premiers

Der Lega-Chef feilt derzeit am Wahlprogramm des Mitte-rechts-Bündnisses, dem die besten Siegeschancen eingeräumt werden. Sicherheit, Kampf gegen die illegale Einwanderung und Steuersenkungen sind die Prioritäten des Ex-Innenministers. Salvini will wieder auf seine Migrationspolitik der „geschlossenen Häfen“ setzen, um die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Sein Ziel ist es, NGO-Schiffe, die Migranten im Mittelmeer retten, die Einfahrt in italienischen Häfen zu verwehren, wie er dies bereits in seiner Amtszeit als Innenminister 2018/19 praktiziert hat.