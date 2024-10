Zwei Jahre Giorgia Meloni: Eine Wölfin im Schafspelz?

aus Mailand Andrea Affaticati

Als am 22. Oktober 2022 die Rechts-Mitte-Koalition in Italien die Regierung übernahm, warnten die politischen Gegner im Inland vor einer "Orbánisierung"; das Ausland fragte, wie sich Rom von nun an in Sachen EU, Ukrainekrieg und NATO positionieren werde.

Seit zwei Jahren regiert Giorgia Meloni, Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia, als erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Italiens. Koalitionspartner sind der zunehmend radikalere Matteo Salvini der Lega und Antonio Tajani von der moderaten Forza Italia.