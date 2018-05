Medienbericht: Trump steigt aus Iran-Atomabkommen aus

Laut einem Bericht der New York Times will US-Präsident Donald Trump tatsächlich aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Trump soll dies in einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emannuel Macron bestätigt haben. Die USA würden sich demnach darauf vorbereiten, alle Sanktionen wieder in Kraft treten zu lassen, die nach der historischen Einigung im Juli 2015 in Wien ausgesetzt worden waren. Am 16. Jänner 2016 war das Atomabkommen in Kraft getreten, die westlichen Sanktionen gegen den Iran waren seitdem aufgehoben.

Damit dürfte Trump eines seiner zentralen Wahlversprechen umsetzen. Zuvor hatten viele europäische Staatschefs den US-Präsidenten eindringlich gebeten, den Iran-Deal aufrecht zu erhalten.

Am Abend wird Trump seine Entscheidung offiziell bekanntgeben. Er hatte das unter seinem Vorgänger Barack Obama zustande gekommene Abkommen wiederholt scharf kritisiert. Der Fristablauf wird am 12. Mai enden, bis dahin ist Trump gemäß dem Atom-Deal verpflichtet, seine Entscheidung zu verkünden.

Neue Strafmaßnahmen

Die New York Times berief sich auf eine vom Telefongespräch des Amerikaners und des Franzosen unterrichtete Person. Neben der Wiedereinführung aller Sanktionen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt worden sind, soll Trump weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängen wollen.

Wie die Zeitung unter Berufung auf eine zweite Person weiter berichtete, scheiterten die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strengen Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten. Die anderen Unterzeichnerstaaten - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland - wollen an der gültigen Vereinbarung festhalten.