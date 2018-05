Was passiert, wenn Trump den Iran-Atomdeal kündigt?

Kann das Abkommen auch ohne die USA weiter leben?

Grundsätzlich ja. Die USA sind neben den anderen vier Vetomächten im UN-Sicherheitsrat sowie Deutschland und der EU nur einer von mehreren Partnern, die das Abkommen unterschrieben haben. Allerdings würde ein Ausstieg der USA enormen Druck erzeugen. Kaum ein Unternehmen, das geschäftlich in den USA aktiv ist, könnte mehr im Iran Geschäfte betreiben. Die Unternehmer liefen Gefahr, gegen die US-Sanktionen zu verstoßen – und darauf stehen empfindliche Strafen.

Was macht der Iran?

Irans Präsident Hassan Rohani bereitete am Dienstag sein Land auf einen Ausstieg der USA aus dem Abkommen vor. Es werde in den ersten Monaten einige Schwierigkeiten geben, sagte Rohani. „Aber auch das werden wir überleben.“ Er hofft, dass die anderen Verhandlungspartner, besonders das EU-Trio-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien, den Vertrag weiter umsetzen werden. Sollte Rohani damit scheitern, dürften die Hardliner wieder in Teheran Oberwasser bekommen und das Atomprogramm forcieren.